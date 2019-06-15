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В России проходит финал соревнований IX Летней Спартакиады учащихся

Новости


IX летняя Спартакиада учащихся России проходит с 5 июня по 15 августа в 13 субъектах Российской Федерации (Республики Чувашия, Мордовия и Татарстан, Московская, Пензенская, Вологодская, Свердловская, Белгородская, Челябинская, Новгородская, Саратовская области, Москва и Санкт-Петербург), в том числе на территории Саратовской области в городе Энгельсе пройдут состязания по гребле на байдарках и каноэ.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится с целью просмотра резерва спортивных сборных команд Российской Федерации, а также развития и популяризации видов спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта в Российской Федерации, сохранения традиций проведения комплексных спортивных соревнований для юношества и молодежи, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства российских спортсменов.

В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек (в т.ч. спортсмены, тренеры и судьи). Юные атлеты разыграют 869 комплектов медалей в 42 видах спорта. В том числе в Энгельсе 24.07-29.07.2019 гребцы разыграют 23 комплекта наград. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ ожидается участие 400 человек из 34 регионов РФ.