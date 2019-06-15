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Энергетики Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили горячую воду семи юридическим лицам за долги

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Энергетики Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили горячую воду семи юридическим лицам за долги.

Общий объем их задолженности 14,2 млн рублей.

Отключение – мера вынужденная и используется только при отсутствии возможности урегулировать вопросы погашения долгов в досудебном порядке. На сегодняшний день приостановлена подача горячего водоснабжения ООО УК «Мегаполис-Октябрьский» (сумма долга перед тепловиками 13,5 млн рублей), ООО «ФАРМВОЛГА» (59,7 тыс. рублей), МУП «Дорожник Заводского района» (68,2 тыс. рублей) и собственники нежилых помещений по адресам: ул. Мира, 20В, ул. Зарубина, 53/57А и 53/57, ул. Азина, 71.

Прежде чем приостановить подачу горячего водоснабжения компания направила письма – уведомления о сроках погашения задолженности за ГВС и отопление 221 клиентам. После получения уведомления 11 объектов оперативно погасили свой долг и предоставили квитанции. Так, после предупреждения Саратовское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» погасило долг в 46,8 тыс. рублей.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при наличии у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги за 2 месяца ему может быть направлено уведомление об ограничении горячего водоснабжения. В случае неоплаты задолженности в указанные сроки, энергетики вправе приостановить предоставление коммунальной услуги.