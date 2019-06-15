Энергетики Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили горячую воду семи юридическим лицам за долги
Энергетики Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили горячую воду семи юридическим лицам за долги.
Общий объем их задолженности 14,2 млн рублей.
Отключение – мера вынужденная и используется только при отсутствии возможности урегулировать вопросы погашения долгов в досудебном порядке. На сегодняшний день приостановлена подача горячего водоснабжения ООО УК «Мегаполис-Октябрьский» (сумма долга перед тепловиками 13,5 млн рублей), ООО «ФАРМВОЛГА» (59,7 тыс. рублей), МУП «Дорожник Заводского района» (68,2 тыс. рублей) и собственники нежилых помещений по адресам: ул. Мира, 20В, ул. Зарубина, 53/57А и 53/57, ул. Азина, 71.
Прежде чем приостановить подачу горячего водоснабжения компания направила письма – уведомления о сроках погашения задолженности за ГВС и отопление 221 клиентам. После получения уведомления 11 объектов оперативно погасили свой долг и предоставили квитанции. Так, после предупреждения Саратовское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» погасило долг в 46,8 тыс. рублей.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при наличии у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги за 2 месяца ему может быть направлено уведомление об ограничении горячего водоснабжения. В случае неоплаты задолженности в указанные сроки, энергетики вправе приостановить предоставление коммунальной услуги.