15 июня 2019 СУББОТА
Новости
17:00 | 14 июня
23 июня пройдет благотворительная акция «Выходной в Радищевском музее»
16:25 | 14 июня
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация второй выставки в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть
15:33 | 14 июня
В России проходит финал соревнований IX Летней Спартакиады учащихся
14:48 | 14 июня
В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
13:54 | 14 июня
Энергетики Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили горячую воду семи юридическим лицам за долги
12:55 | 14 июня
Интегрированная Система Менеджмента Саратовского НПЗ получит продолжение сертификации
12:25 | 14 июня
Саратовцы получили возможность увидеть в июне семейную киноленту "Домовой"
10:39 | 14 июня
В Саратов придет праздник духовой музыки
09:47 | 14 июня
Номинация «Общество и я» лидирует в конкурсной программе "Киновертикали"
09:00 | 14 июня
На озере Сазанка пройдет Всероссийский Олимпийский день
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"

Новости
В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"

Завтра, 15 июня, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

В рамках ярмарки 15 июня на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный будет проводиться презентация с дегустацией и реализация по акции продукции местных товаропроизводителей: полуфабрикаты замороженные; кондитерские изделия в ассортименте; овощи закрытого грунта в ассортименте.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.