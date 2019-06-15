15 июня 2019 СУББОТА
Новости
17:00 | 14 июня
23 июня пройдет благотворительная акция «Выходной в Радищевском музее»
16:25 | 14 июня
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация второй выставки в рамках проекта #Помнитьнельзязабыть
15:33 | 14 июня
В России проходит финал соревнований IX Летней Спартакиады учащихся
14:48 | 14 июня
В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
13:54 | 14 июня
Энергетики Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили горячую воду семи юридическим лицам за долги
12:55 | 14 июня
Интегрированная Система Менеджмента Саратовского НПЗ получит продолжение сертификации
12:25 | 14 июня
Саратовцы получили возможность увидеть в июне семейную киноленту "Домовой"
10:39 | 14 июня
В Саратов придет праздник духовой музыки
09:47 | 14 июня
Номинация «Общество и я» лидирует в конкурсной программе "Киновертикали"
09:00 | 14 июня
На озере Сазанка пройдет Всероссийский Олимпийский день
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Саратовцы получили возможность увидеть в июне семейную киноленту "Домовой"

Новости


В июне 2019 года фильмофонд Саратовского областного киновидеоцентра пополнился семейной кинолентой. Очередной новинкой стал полнометражный фильм «Домовой» (6+), режиссера Евгения Бедарева.

В ближайшее время киноленту можно будет увидеть в кинозале «На Рижской» в рамках проекта «Семейные киночетверги».

В обычном и суетливом городе Москве есть необычный дом, полный тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. И лишь тогда, когда в эту квартиру заезжает мама со своей 8-летней дочерью, новые жильцы узнают, что здесь живет настоящий домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и делает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда домовому бросает вызов злая колдунья…

Кинолента рассчитана как на семейный просмотр, так и на показ для детской аудитории.

В рамках летней оздоровительной кампании в июне областным киновидеоцентром будет продолжена реализация проекта «Киноновинки — региону», в котором не менее 1000 детей и подростков увидят новые отечественные мультипликационные и художественные фильмы в малых городах и селах Саратовской области.