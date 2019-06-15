Саратовцы получили возможность увидеть в июне семейную киноленту "Домовой"

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В ближайшее время киноленту можно будет увидеть в кинозале «На Рижской» в рамках проекта «Семейные киночетверги».В обычном и суетливом городе Москве есть необычный дом, полный тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. И лишь тогда, когда в эту квартиру заезжает мама со своей 8-летней дочерью, новые жильцы узнают, что здесь живет настоящий домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и делает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда домовому бросает вызов злая колдунья…Кинолента рассчитана как на семейный просмотр, так и на показ для детской аудитории.В рамках летней оздоровительной кампании в июне областным киновидеоцентром будет продолжена реализация проекта «Киноновинки — региону», в котором не менее 1000 детей и подростков увидят новые отечественные мультипликационные и художественные фильмы в малых городах и селах Саратовской области.