Первые работы по формированию комфортной городской среды в Саратовской области завершены
В Саратовской области завершены первые работы по формированию комфортной городской среды.
На два месяца раньше срока реконструированы два двора по улицам Молодежная и Ленина и площадка на улице Ленина. Объем финансирования из областного и федерального бюджетов составил 3,3 млн. рублей.
Во дворах на площади 550 кв. метров уложен новый асфальт, установлен бордюрный камень, лавочки и урны. На общественной территории выполнено озеленение и разбит искусственный газон под инсталляцию.
В 2019 году в области на реконструкцию придомовых территорий и общественных пространств выделяется 813 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 796,8 млн. рублей, из областного – 16,3 млн. рублей. Планируется обустроить 75 общественных территорий и 245 дворовых территорий. Сейчас к работам приступили 32 муниципалитета.