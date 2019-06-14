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В Саратов придет праздник духовой музыки

Новости
В Саратов придет праздник духовой музыки

15 июня в Саратове в четвертый раз пройдет Праздник духовой музыки совместно с Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах («Духовое общество») имени Валерия Халилова.

В Празднике примет участие Квинтет духовых инструментов Государственного академического Большого театра России (Москва).

В Саратовской области насчитывается 30 духовых коллективов. В том числе 5 оркестров находятся в составе профессиональных образовательных учреждений, 16 коллективов действуют в муниципальных районах области. Шести из них присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». В регионе существует традиция проведения областных фестивалей, смотров, марш - парадов духовых оркестров. Такие мероприятия всегда вызывают большой интерес у жителей города и области.-

С 2016 года совместно с министерством культуры Саратовской области осуществляет деятельность региональное отделение Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах («Духовое общество») имени Валерия Халилова.

Председателем регионального отделения является преподаватель и дирижёр симфонического оркестра Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова - Михаил Вячеславович Мясников.