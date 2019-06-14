Номинация «Общество и я» лидирует в конкурсной программе "Киновертикали"
В номинации «Общество и я» конкурсной программы фестиваля «Киновертикаль 2019» представлены 34 киноработы - почти половина всех поступивших заявок.
О детских и взрослых социальных проблемах рассуждают юные авторы из Новосибирска, Нижнекамска, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Кемеровской, Белгородской, Московской, Ярославской и Саратовской областей. Ребята в разных формах и жанрах средствами кино раскрывают темы одиночества, ответственности за свои поступки, побед и лишений, личных «блоков» и многие другие. Учащиеся саратовского лицея № 15, например, свой короткометражный фильм «Будильник» описывают как «юмористический музыкальный ролик об индивидуальных сложностях самоорганизации на пути выхода в общество».
Всего в оргкомитет «Киновертикали 2019» поступило уже 74 заявки от авторов из 17 регионов России.
Прием киноработ продолжится до 1 августа 2019 года.