Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике

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В Саратовской области ЕГЭ по биологии планируют сдавать более 2,1 тыс. человек, по информатике и ИКТ – более 1,1 тыс. человек. ЕГЭ по этим предметам пройдет в 48 пунктах проведения экзамена.Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут. Установленный мнимум на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимум на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня.