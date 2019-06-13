В Саратове состоится региональный турнир по футболу имени В.М.Чернышкова
15 июня 2019 года на стадионе «Авангард» города Саратова по инициативе спортивной общественности региона состоится областной турнир по футболу имени В.М. Чернышкова.
В соревнованиях примут участие команды в возрастной категории 2004 г.р. спортивных школ из Энгельсского района области и города Саратова.
Торжественное открытие турнира состоится в 10.30. В церемонии примут участие ветеран спорта, мастер спорта по футболу, Почетный гражданин города Саратова Виктор Михайлович Чернышков, а также президент Саратовской областной федерации футбола Сергей Александрович Растегаев.
Закрытие турнира и награждение победителей и призеров турнира пройдет в 14.30.
Всего в летний период 2019 года на стадионе «Авангард» запланировано 10 спортивных мероприятий, в которых примут участие более 1000 человек.