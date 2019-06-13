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В Саратове состоится региональный турнир по футболу имени В.М.Чернышкова

Новости


15 июня 2019 года на стадионе «Авангард» города Саратова по инициативе спортивной общественности региона состоится областной турнир по футболу имени В.М. Чернышкова.

В соревнованиях примут участие команды в возрастной категории 2004 г.р. спортивных школ из Энгельсского района области и города Саратова.

Торжественное открытие турнира состоится в 10.30. В церемонии примут участие ветеран спорта, мастер спорта по футболу, Почетный гражданин города Саратова Виктор Михайлович Чернышков, а также президент Саратовской областной федерации футбола Сергей Александрович Растегаев.

Закрытие турнира и награждение победителей и призеров турнира пройдет в 14.30.

Всего в летний период 2019 года на стадионе «Авангард» запланировано 10 спортивных мероприятий, в которых примут участие более 1000 человек.