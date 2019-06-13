Павел Кузьмин завоевал золото и серебро IV Кубка Теншока
В Польше в городе Лешновола состоялся IV Кубок Теншока (IV Tenshock CUP Lesznowola 2019).
Главным спонсором мероприятия является компания "Tenshock" - известный производитель техники для спортивного моделизма.
На соревнованиях Кубка Теншока приглашаются сильнейшие спортсмены Европы, выступающие в классах гоночных судомоделей с электрическим двигателем.
Саратовскую область представил спортсмен Павел Кузьмин. По результатам выступлений он занял:
в классе моделей Мини гидро - 1 место;
в классе моделей Мини моно - 2 место.