12 июня прошла Всероссийская акция "Красная гвоздика"
12 июня, активисты регионального движения Волонтёры Победы провели всероссийскую акцию «Красная гвоздика» на главной пешеходной улице Саратова.
В этом году пожертвовать деньги можно не только наличным расчетом, но и по телефону через смс или через сбербанк онлайн. Жители нашего города активно пользуются нововведением и не остаются в стороне.
Волонтеры напоминают, что данная акция направлена на адресную помощь ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий. Активисты будут выходить на улицы города до 22 июня 2019 года.