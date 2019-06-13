13 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 13 июня
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии и информатике
16:27 | 13 июня
В Саратове состоится региональный турнир по футболу имени В.М.Чернышкова
15:30 | 13 июня
Павел Кузьмин завоевал золото и серебро IV Кубка Теншока
14:29 | 13 июня
12 июня прошла Всероссийская акция "Красная гвоздика"
13:38 | 13 июня
Свыше 23 тысяч вакансий по Саратовской области опубликовано на портале "Работа в России"
12:51 | 13 июня
Команда саратовской гимназии № 1 представит регион на «Президентских спортивных играх»
12:00 | 13 июня
Саратовские пенсионеры достойно выступили на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
11:30 | 13 июня
Первые работы по формированию комфортной городской среды в Саратовской области завершены
10:48 | 13 июня
В День России на Набережной Космонавтов состоялся красочный флешмоб
09:58 | 13 июня
Саратовская область присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»
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12 июня прошла Всероссийская акция "Красная гвоздика"

Новости
12 июня прошла Всероссийская акция "Красная гвоздика"

12 июня, активисты регионального движения Волонтёры Победы провели всероссийскую акцию «Красная гвоздика» на главной пешеходной улице Саратова.

В этом году пожертвовать деньги можно не только наличным расчетом, но и по телефону через смс или через сбербанк онлайн. Жители нашего города активно пользуются нововведением и не остаются в стороне.

Волонтеры напоминают, что данная акция направлена на адресную помощь ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий. Активисты будут выходить на улицы города до 22 июня 2019 года.