Свыше 23 тысяч вакансий по Саратовской области опубликовано на портале "Работа в России"

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Он объединяет в себе успешный опыт коммерческих сайтов по поиску и подбору работы, возможности государственной службы занятости, а также наработки в сфере «Электронного правительства». Все вакансии, размещенные на портале «Работа в России», проверены центрами занятости населения либо прошли проверку на сайте с использованием средств криптографической защиты.Для ищущих работу граждан на портале доступны такие разделы, как: «Размещение резюме», «Профориентация», «Трудоустройство инвалидов», «Опытные кадры», «Стажировка и практика».Работодатель может найти сотрудника, выбрав подходящее резюме, где уже отмечен стаж работника и его готовность к переезду в случае необходимости, а также разместив вакансию.На портале размещено более 23 тысяч вакансий по Саратовской области.