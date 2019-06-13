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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В День России на Набережной Космонавтов состоялся красочный флешмоб

Новости
В День России на Набережной Космонавтов состоялся красочный флешмоб

В День России на набережной Космонавтов саратовцы провели флешмоб.

Мероприятие приурочено ко Дню России и организовано Городским центром им. П.А. Столыпина. В нем приняли участие несколько десятков молодых людей, который пронесли 50-метровый флаг России от здания Речного порта до Новой Набережной. К шествию присоединялись все желающие горожане.

По словам организаторов, акцию планировали несколько недель: «Сегодня важный праздник, День России. По всей стране проходят различные мероприятия, и мы тоже решили поучаствовать и объединиться вокруг флага нашей страны», – рассказала руководитель волонтерского штаба Городского центра им. П.А. Столыпина Юлия Солошенко.