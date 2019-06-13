В День России на Набережной Космонавтов состоялся красочный флешмоб
В День России на набережной Космонавтов саратовцы провели флешмоб.
Мероприятие приурочено ко Дню России и организовано Городским центром им. П.А. Столыпина. В нем приняли участие несколько десятков молодых людей, который пронесли 50-метровый флаг России от здания Речного порта до Новой Набережной. К шествию присоединялись все желающие горожане.
По словам организаторов, акцию планировали несколько недель: «Сегодня важный праздник, День России. По всей стране проходят различные мероприятия, и мы тоже решили поучаствовать и объединиться вокруг флага нашей страны», – рассказала руководитель волонтерского штаба Городского центра им. П.А. Столыпина Юлия Солошенко.