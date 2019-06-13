Саратовская область присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»
Саратовская область присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти», посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Акция инициирована министерством обороны РФ. В соответствии с замыслом организаторов, 22 июня на всех массовых воинских захоронениях должна состояться церемония забора земли для дальнейшей передачи на вечное хранение историко-мемориальному комплексу Главного Храма Вооружённых Сил в Москве.
В годы Великой Отечественной войны в Саратовской области располагалось более 180 эвакогоспиталей, практически во всех муниципальных районах области имеются крупные воинские захоронения, где покоятся останки солдат и командиров, умерших от ран. Наиболее массовыми являются братские могилы в Саратове, Балашове, Вольске, Пугачеве, Ртищево, Аркадаке. Самым крупным захоронением является мемориальный комплекс «Братская могила на Воскресенском кладбище» г. Саратова, где похоронено более 8 тыс. воинов. Главным образом, это участники сражений под Москвой, Сталинградом, Курском.
В рамках акции будут отданы воинские почести павшим воинам, возложены цветы и венки к мемориалам воинских захоронений.