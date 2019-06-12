Жителей Челябинской области напугала «кровавая» река

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Этот ручей протекает через территорию литейного завода в городе Катав-Ивановске Челябинской области и впадает в реку Катав. «Вода красного цвета текла около трёх часов и вызвала гибель обитателей Канавы», — рассказал руководитель Общества охотников и рыболовов Валерий Ческидов. Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы выяснить причину яркого окраса.Происшествие вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи возмутились прогрессирующим загрязнением Южного Уралаи потребовали наказания виновных. Были сделаны предположения о причинах появления красной воды: «Отходы от руды спустили», — написала пользователь Ольга Салганская.Также было высказано мнение, что ручей загрязнён марганцем.Однако, красный цвет воды далеко не всегда вызван промышленными сбосами. Так, например, в Перу есть своя «кровавая река» — это горный поток в районе горы Палкойо. Ее еще называют «радужной» из-за разноцветных минералов. Во время ливней минералы смывает с вершин, и горные реки естественным образом становятся красными.А в 2012 году внезапно окрасилась в красный цвет водя в реке Янцзы у китайского Чунцина.