12 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 июня
В Саратовской области впервые пройдет чемпионат ПФО по парашютному спорту
17:29 | 11 июня
Жителей Челябинской области напугала «кровавая» река
16:35 | 11 июня
В Саратове продолжается модернизация службы «Мобильных бригад»
15:28 | 11 июня
Саратовские школьники успешно выступили на конкурсе "Безопасное колесо-2019"
14:31 | 11 июня
Команда "Дельта" заняла 4 место на Кубке Европейских чемпионов
13:39 | 11 июня
Саратовский танцевальный ансамбль завоевал гран-при III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»
12:45 | 11 июня
Бадминтонист с ПОДА Александр Полстянкин стал призером ЧР
11:48 | 11 июня
Из-за ремонта водопровода некоторым саратовцам сегодня подадут воду в уменьшенном количестве
10:50 | 11 июня
В Саратове состоялись очередные ярмарки "выходного дня"
09:57 | 11 июня
"Дядя Ваня" Саратовского ТЮЗа едет на "Фабрику Станиславского"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области впервые пройдет чемпионат ПФО по парашютному спорту

Новости
В Саратовской области впервые пройдет чемпионат ПФО по парашютному спорту

15-16 июня 2019 в Саратовском районе на территории аэродрома «Дубки» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по вертолетному спорту. Соревнования такого уровня по данному виду спорта в Саратовской области проводятся впервые.

В данных соревнованиях планируется участие 5 команд (15 человек) из Саратова, Самары, Ульяновска и Казани.

Организаторы соревнований: Минспорта России, Федерация парашютного спорта России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; СРОФСО «Федерация парашютного спорта Саратовской области».

Чемпионат проводится с целью развития и популяризации парашютного спорта в Саратовской области и в Российской Федерации, привлечения к занятиям авиационными видами спорта. Основной задачей проведения Чемпионата является выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации для участия во всероссийских и международных соревнованиях.