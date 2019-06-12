В Саратовской области впервые пройдет чемпионат ПФО по парашютному спорту
15-16 июня 2019 в Саратовском районе на территории аэродрома «Дубки» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по вертолетному спорту. Соревнования такого уровня по данному виду спорта в Саратовской области проводятся впервые.
В данных соревнованиях планируется участие 5 команд (15 человек) из Саратова, Самары, Ульяновска и Казани.
Организаторы соревнований: Минспорта России, Федерация парашютного спорта России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; СРОФСО «Федерация парашютного спорта Саратовской области».
Чемпионат проводится с целью развития и популяризации парашютного спорта в Саратовской области и в Российской Федерации, привлечения к занятиям авиационными видами спорта. Основной задачей проведения Чемпионата является выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации для участия во всероссийских и международных соревнованиях.