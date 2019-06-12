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В Саратове продолжается модернизация службы «Мобильных бригад»

Новости
В Саратове продолжается модернизация службы «Мобильных бригад»

Пять социозащитных учреждений области – комплексные центры социального обслуживания населения Александрово-Гайского, Ивантеевского, Озинского, Романовского и Новоузенского районов области – получили новый автотранспорт для модернизации службы «Мобильных бригад».

Автомобили были приобретены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Напомним, мобильные социальные службы действуют в каждом районе области на базе учреждений социального облуживания и социальной защиты населения. В состав бригад входят социальные и медицинские работники, юристы, представители Пенсионного фонда, волонтеры всех возрастов. Ежегодно услугами «Мобильных бригад» пользуются более 20 тысяч человек. Пополнение парка автомобилей службы «Мобильных бригад» позволит более полно обеспечить спрос жителей области на услуги мобильных специалистов.

Вручение ключей от новых автомобилей состоялось в ходе празднования Дня социального работника. В областном мероприятии в филармонии им.А.Шнитке приняли участие заместитель Председателя Правительства области Валентина Гречушкина, министр социального развития области Ирина Бузилова и более 650 социальных работников из всех районов области.