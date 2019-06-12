Саратовские школьники успешно выступили на конкурсе "Безопасное колесо-2019"

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Участие в конкурсе приняли 340 школьников и школьниц в командах по 4 человека со всех регионов России.Конкурсные этапы прошли в международном выставочном центре «Казань Экспо». Участники соревновались в личном и командном зачетах. Школьники выясняли, кто лучше всех знает Правила дорожного движения и оказывает первую помощь пострадавшим, демонстрировали навыки безопасного вождения велосипеда в автогородке и на специально оборудованной площадке. В составе команд сдали теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и приняли участие в творческом конкурсе «Мы – за безопасность на дорогах России».Саратовскую команду на заключительном этапе конкурса представляли 4 пятиклассника: Таисия Захарова и Богдан Кубинский из Лицея № 62 города Саратова и Вероника Балбакова и Максим Хохлов из средней школы с. Павловка Марксовского района.По итогам конкурсных испытаний саратовские школьники, продемонстрировав высокий уровень подготовки, стали третьими в номинации «Автогородок». В общем зачете по всем конкурсным испытаниям Саратовская область заняла 21 место среди 85 регионов России. В прошлом году регион занял 46 место.