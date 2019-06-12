Команда "Дельта" заняла 4 место на Кубке Европейских чемпионов
9 июня в Португалии завершился Кубок Европейских чемпионов.
Саратовская «Дельта» вышла в полуфинал, в котором встретилась с испанским «Леванте». В упорной борьбе наша команда уступила со счетом 6:7. Саратовцы повторили достижение двухлетней давности, заняв четвертое место.
Только наша команда среди тех, кто представлял Россию, смогла выйти в полуфинал. Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» в Кубке европейских чемпионов сражались только за пятое место.
Кубок Европейских чемпионов завоевала «Брага» (Португалия), обыграв в финале KP «Lodz» (Польша).