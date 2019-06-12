12 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 июня
В Саратовской области впервые пройдет чемпионат ПФО по парашютному спорту
17:29 | 11 июня
Жителей Челябинской области напугала «кровавая» река
16:35 | 11 июня
В Саратове продолжается модернизация службы «Мобильных бригад»
15:28 | 11 июня
Саратовские школьники успешно выступили на конкурсе "Безопасное колесо-2019"
14:31 | 11 июня
Команда "Дельта" заняла 4 место на Кубке Европейских чемпионов
13:39 | 11 июня
Саратовский танцевальный ансамбль завоевал гран-при III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»
12:45 | 11 июня
Бадминтонист с ПОДА Александр Полстянкин стал призером ЧР
11:48 | 11 июня
Из-за ремонта водопровода некоторым саратовцам сегодня подадут воду в уменьшенном количестве
10:50 | 11 июня
В Саратове состоялись очередные ярмарки "выходного дня"
09:57 | 11 июня
"Дядя Ваня" Саратовского ТЮЗа едет на "Фабрику Станиславского"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Команда "Дельта" заняла 4 место на Кубке Европейских чемпионов

Новости


9 июня в Португалии завершился Кубок Европейских чемпионов.

Саратовская «Дельта» вышла в полуфинал, в котором встретилась с испанским «Леванте». В упорной борьбе наша команда уступила со счетом 6:7. Саратовцы повторили достижение двухлетней давности, заняв четвертое место.

Только наша команда среди тех, кто представлял Россию, смогла выйти в полуфинал. Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» в Кубке европейских чемпионов сражались только за пятое место.

Кубок Европейских чемпионов завоевала «Брага» (Португалия), обыграв в финале KP «Lodz» (Польша).