Саратовский танцевальный ансамбль завоевал гран-при III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»
С 4 по 9 июня 2019 года в городе Ставрополе прошёл III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» под эгидой ЮНЕСКО, который собрал молодых лидеров 23 стран мира. Фестиваль объединил на своей площадке 7 популярных молодежных направлений.
В город съехались молодые лидеры и журналисты, «Универвидение», красота, спорт, медиа, образование и искусство. Самую большую квоту в составе делегации Российской Федерации получила Саратовская область - 55 человек.
Во время церемонии закрытия лучшим из лучших были вручены 6 гран-при фестиваля. Заветную статуэтку завоевал танцевальный коллектив СГЮА "Black X". Кроме того, призерами фестиваля стали ансамбль танца «Инсайт» и шоу-балет «Диамант» (СГТУ).