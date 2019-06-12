12 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 июня
В Саратовской области впервые пройдет чемпионат ПФО по парашютному спорту
17:29 | 11 июня
Жителей Челябинской области напугала «кровавая» река
16:35 | 11 июня
В Саратове продолжается модернизация службы «Мобильных бригад»
15:28 | 11 июня
Саратовские школьники успешно выступили на конкурсе "Безопасное колесо-2019"
14:31 | 11 июня
Команда "Дельта" заняла 4 место на Кубке Европейских чемпионов
13:39 | 11 июня
Саратовский танцевальный ансамбль завоевал гран-при III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»
12:45 | 11 июня
Бадминтонист с ПОДА Александр Полстянкин стал призером ЧР
11:48 | 11 июня
Из-за ремонта водопровода некоторым саратовцам сегодня подадут воду в уменьшенном количестве
10:50 | 11 июня
В Саратове состоялись очередные ярмарки "выходного дня"
09:57 | 11 июня
"Дядя Ваня" Саратовского ТЮЗа едет на "Фабрику Станиславского"
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Саратовский танцевальный ансамбль завоевал гран-при III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

Новости
Саратовский танцевальный ансамбль завоевал гран-при III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

С 4 по 9 июня 2019 года в городе Ставрополе прошёл III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» под эгидой ЮНЕСКО, который собрал молодых лидеров 23 стран мира. Фестиваль объединил на своей площадке 7 популярных молодежных направлений.

В город съехались молодые лидеры и журналисты, «Универвидение», красота, спорт, медиа, образование и искусство. Самую большую квоту в составе делегации Российской Федерации получила Саратовская область - 55 человек.

Во время церемонии закрытия лучшим из лучших были вручены 6 гран-при фестиваля. Заветную статуэтку завоевал танцевальный коллектив СГЮА "Black X". Кроме того, призерами фестиваля стали ансамбль танца «Инсайт» и шоу-балет «Диамант» (СГТУ).