Бадминтонист с ПОДА Александр Полстянкин стал призером ЧР
С 6 по 12 июня в Новочебоксарске проходит чемпионат России по бадминтону среди лиц с ПОДа. В соревнованиях приняли участие спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник спортшколы "Олимпийские ракетки" Полстянкин Александр и занимающийся спортшколы "Олимпийские ракетки" Арустамян Арташес.
В мужском одиночном и парном разрядах Александр Полстянкин занял 3 место, в смешанном парном разряде 5 место. Арташес Арустамян во всех разрядах занял 5 место.
Подготовил спортсмена тренер Савченко Александр Сергеевич.
Спортсмены завершили выступления на соревновании.