В Саратове состоялись очередные ярмарки "выходного дня"

просмотров: 38

На Театральной площади Саратова с 6 июня 2019 года организована ярмарка по продаже ягодной продукции.В сельскохозяйственной ярмарке на Сельхозрыноке в пос. Юбилейный 8 июня 2019 года приняли участие 64 товаропроизводителя из 25 районов области.К реализации было предложено 4,5 тонны плодоовощной продукции в ассортименте и 1,0 тонна картофеля; 2,6 тонны мяса, в том числе 2,1 тонны говядины, 0,5 тонны свинины. Молочную продукцию поставили 10 производителей в количестве 3,2 тонны.Предприятиями птицеводческой отрасли птицефабриками было поставлено для реализации 45,4 тыс. штук яиц.Рыбу и рыбную продукцию поставили 7 товаропроизводителей области в количестве 1,7 тонны, в том числе 2 производителя - 0,7 тонны живой рыбы.Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности было предложено к реализации: 1,8 тонны хлебобулочных и макаронных изделий, 2,1 тонны колбасных изделий и другие продукты питания.В субботу 8 июня 2019 года в рамках сельскохозяйственной ярмарки на территории ГБУ «УК «Сельхозрынок» проводилась дегустация, презентация и реализация по акции молочной продукции, колбасных и кондитерских изделий, мясные деликатесы местных товаропроизводителей.Также широко была представлена ягодная продукция.