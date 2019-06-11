"Дядя Ваня" Саратовского ТЮЗа едет на "Фабрику Станиславского"
Спектакль Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова 11 июня будет показан в Москве в рамках II летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Показ состоится на Московского Губернского театра, - сообщает пресс-служба театра.
Репертуар фестиваля составят показы спектаклей театров из разных регионов России и образовательная программа: практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.
«Дядя Ваня» был поставлен в Саратовском ТЮЗе при поддержке федерального проекта «Культура малой родины». Работали над постановкой режиссёр Илья Ротенберг из Екатеринбурга, художник-постановщик Наталья Зубович из Санкт-Петербурга и художник по свету Тарас Михалевский из Москвы. На сцену в «Дяде Ване» выходят заслуженные артисты России Валерий Емельянов и Александр Фёдоров, заслуженная артистка России Тамара Лыкова, ведущие мастера сцены Тамара Цихан, Алексей Карабанов в роли Астрова, Виктория Самохина в роли Елены Андреевны. Дядю Ваню в спектакле играет блестящий артист Алексей Ротачков, образ Сони на сцене воплощает молодая артистка театра Ирина Протасова.
На гастролях саратовские артисты по итогам конкурсной программы фестиваля поборются за престижные премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.