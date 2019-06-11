На книжном фестивале «Красная площадь» саратовцы презентовали альманах «Добрые книги»
Приволжская книжная палата презентовала на книжном фестивале «Красная площадь» альбом-альманах «Добрые книги», который был создан при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Книжная провинция».
Кроме того, палата традиционно показала на «Красной площади» новинки, представленные саратовскими вузами и музеями.
Пятый книжный фестиваль «Красная площадь» проходил в Москве с 1 по 6 июня. Во время праздника прошли юбилейные торжества, посвященные 120-летию А.С. Пушкина, 210-летию Гоголя и 300-летию Анны Ахматовой. Ведущие писатели России встретились со своими читателями. Это и Михаил Веллер, Дарья Донцова, Александра Маринина, Юрий Поляков, Денис Драгунский, Сергей Шаргунов, Сергей Лукьяненко и другие авторы. Также на «Красной площади» выступили ведущие артисты и музыканты.