«Балтику-Новосибирск» в День пивовара посетили более 100 гостей
В Новосибирске на заводе «Балтика» отметили 8 июня День пивовара. В этот день по всей стране прошла VIII Всероссийская акция «Открытые пивоварни». На новосибирском предприятии для всех желающих (18+) подготовили специальную программу «За кулисами пивоварения», чтобы показать гостям все этапы производства популярного пенного напитка.
Более 100 посетителей стали участниками мероприятия на «Балтике-Новосибирск». Им предоставили возможность познакомиться с особенностями подбора и подготовки ингредиентов под разные стили пива, тонкостями фильтрации воды, рассказали о жатецком хмеле, который уже 800 лет выращивается на севере Чехии, о миксе из светлого, карамельного и жженого ячменного солода для производства портера «Балтика 6» и многом другом.
В ходе экскурсии по предприятию, как рассказала одна из участниц «Открытых пивоварен» Оксана, посетители узнали много новых и интересных фактов о пиве, а затем смогли попробовать разные сорта напитка, которые производятся на «Балтике». В заключение организаторы мероприятия провели викторину BEER Quiz, наградив самых эрудированных гостей подарками.