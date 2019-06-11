В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялся семинар-практикум «Народный костюм»
С 8 по 9 июня в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялся семинар-практикум «Народный костюм» для руководителей кружков и студий декоративно-прикладного творчества, для руководителей фольклорных коллективов и всех желающих.
На обучение искусству кручения кукол приехало 44 человека из 21 районов Саратовской области и г. Саратова. На протяжении нескольких лет такие семинары-практикумы проводит мастер-кукольник Ищенко Наталья Александровна. Каждый раз программа включает в себя новые виды кукол, историю их возникновения и рассказ о мастерицах, которые продолжают выезжать в фольклорные экспедиции по России для собирания этнографического материала и сохранения традиций, связанных с народной куклой.
Программа семинара включала в себя знакомство с курсом занятий народного мастера России Вернидубовой Елены. Изготовление каждой куклы предварялось подробной информацией об истории ее создания, рассказом о предназначении и секретами выполнения. Также каждая работа сопровождалась подробным описанием с чертежами и зарисовками.