В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялся семинар-практикум «Народный костюм»

просмотров: 152

На обучение искусству кручения кукол приехало 44 человека из 21 районов Саратовской области и г. Саратова. На протяжении нескольких лет такие семинары-практикумы проводит мастер-кукольник Ищенко Наталья Александровна. Каждый раз программа включает в себя новые виды кукол, историю их возникновения и рассказ о мастерицах, которые продолжают выезжать в фольклорные экспедиции по России для собирания этнографического материала и сохранения традиций, связанных с народной куклой.Программа семинара включала в себя знакомство с курсом занятий народного мастера России Вернидубовой Елены. Изготовление каждой куклы предварялось подробной информацией об истории ее создания, рассказом о предназначении и секретами выполнения. Также каждая работа сопровождалась подробным описанием с чертежами и зарисовками.