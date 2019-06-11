Продолжается ремонт саратовских дорог
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой запланирован ремонт более 90 участков саратовских улиц.
Сегодня, 10 июня, будут проходить работы по укладке нового асфальтового покрытия по улицам Встречная (от ул. Подгорная до железнодорожной станции) и 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханская, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Б. Садовая, от ул. Политехническая до областной больницы).
Днем также будет проходить фрезерование улицы Вольская. Планируется провести подготовительные работы по улице им. Разина С.Т. (от ул. Беговая до ул. Новоузенская).