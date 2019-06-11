11 июня 2019 ВТОРНИК
Новости
11:48 | 11 июня
Из-за ремонта водопровода некоторым саратовцам сегодня подадут воду в уменьшенном количестве
10:50 | 11 июня
В Саратове состоялись очередные ярмарки "выходного дня"
09:57 | 11 июня
"Дядя Ваня" Саратовского ТЮЗа едет на "Фабрику Станиславского"
09:15 | 11 июня
На книжном фестивале «Красная площадь» саратовцы презентовали альманах «Добрые книги»
17:08 | 10 июня
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялся семинар-практикум «Народный костюм»
16:36 | 10 июня
«Балтику-Новосибирск» в День пивовара посетили более 100 гостей
16:19 | 10 июня
Продолжается ремонт саратовских дорог
15:37 | 10 июня
В Саратове открылась выставка картин «Пушкинъ&Лермонтовъ»
14:50 | 10 июня
Саратовский театр оперетты принял участие в фестивале «Оперный альянс» в Волгограде
13:48 | 10 июня
В Саратове реализуется проект: #СкладыРейнеке. Открытие летнего сезона
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Продолжается ремонт саратовских дорог

Новости


На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой запланирован ремонт более 90 участков саратовских улиц.

Сегодня, 10 июня, будут проходить работы по укладке нового асфальтового покрытия по улицам Встречная (от ул. Подгорная до железнодорожной станции) и 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханская, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Б. Садовая, от ул. Политехническая до областной больницы).

Днем также будет проходить фрезерование улицы Вольская. Планируется провести подготовительные работы по улице им. Разина С.Т. (от ул. Беговая до ул. Новоузенская).