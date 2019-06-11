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В Саратове открылась выставка картин «Пушкинъ&Лермонтовъ»
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В Саратове открылась выставка картин «Пушкинъ&Лермонтовъ»

Новости


На заседании клуба «Саратовец», посвященном 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, в рамках творческого проекта «Краеведение в красках» состоялось открытие художественной выставки картин «Пушкинъ&Лермонтовъ» участников Народного самодеятельного коллектива изостудии «Вдохновение» МУК «Городской клуб детского творчества «Романтик».

На выставке можно увидеть работы самодеятельных художников Татьяны Ивановны Осокиной, Раисы Ивановны Павловой, Марины Степановны Майоровой, Татьяны Викторовны Нефедовой, Татьяны Викторовны Гуппер, Эльмиры Чингизовны Аллахяровой, Зои Алексеевны Мунаевой, Елены Гильбертовны Лялиной, Геннадия Петровича Чулкова.

Среди экспонируемых картин - портреты Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова, пейзажи пушкинских и лермонтовских мест, иллюстрации к их произведениям.