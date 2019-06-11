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Саратовский театр оперетты принял участие в фестивале «Оперный альянс» в Волгограде
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Саратовский театр оперетты принял участие в фестивале «Оперный альянс» в Волгограде

Новости


В день 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина в Волгограде с успехом прошли гастроли Саратовского театра оперетты.

В рамках фестиваля «Оперный альянс» театр представил музыкально-поэтические сцены «Евгений Онегин».

Спектакль стал первой постановкой, которую зрители смогли увидеть на обновленной камерной сцене Волгоградского театра «Царицынская опера». Прекрасная акустика зала позволила в полной мере раскрыть вокальные возможности исполнителей. А предложенный формат, совместивший текст великого романа в стихах Пушкина и арии из не менее выдающейся оперы Чайковского произвел на зрителей яркое впечатление.

По сообщению пресс-службы Саратовского областного театра оперетты.