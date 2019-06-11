В Саратове реализуется проект: #СкладыРейнеке. Открытие летнего сезона

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Каждая выставка в пространстве, отведенном для разного рода визуальных экспериментов, предоставляют прекрасную возможность понять время, в котором мы живем. Все, что происходит с миром, цивилизацией, страной, с нашим народом, с нами самими, зашифровано внутри культуры. Это своего рода квест, где на несколько часов вам предстоит перевоплотиться в знаменитого сыщика и применив его дедуктивный метод по мелким деталям, осколкам, фрагментам восстановить картину во всей её полноте.Как всегда, высказывания экспонируемых художников будут очень разноплановые и по содержанию и по форме, наша задача предоставить пространство разным авторам, позволив им развернуть перед нами волшебные проекции своих субъективных миров. Тут мы увидим объекты реальные и виртуальные, граффити, перформанс, инсталляции и возможно что-то ещё неведомое, новые языки, только начинающие свое славное бытование. Изучая подробно то, что хотели поведать художники нам откроются важные, глобальные, метафизические смыслы.Участники: Группа Репа, Данила Данилов, Игорь Петров, Андрей Голубцов, Александр Ермилов, Екатерина Левина, Катя Брянцева, Эльдар Фрис.Лекции: Данила Данилов "Параметризм в архитектуре и дизайне" и Смолякина Татьяна «Направления дизайна».