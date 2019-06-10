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В Саратовской области появится ещё девять модернизированных кинозалов

Новости


На официальном сайте Фонда кино опубликованы результаты шестого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.

В соответствии с приказом № 76 от 7 июня 2019 года Саратовская область получит еще 9 модернизированных кинозалов. Восемь из них находятся в структуре муниципальных учреждений: 7 учреждений культуры (Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Питерский, Турковский, Федоровский районы и ЗАТО Шиханы) и 1 учреждение образования (Духовницкий район).

Еще один кинозал в г. Балаково будет работать как коммерческая организация.

Таким образом, Саратовская область вошла в «тройку» регионов - лидеров по количеству одобренных Фондом кино заявок (у Республики Башкортостан – 10 кинозалов, у Бурятии - 9).

На модернизацию каждого кинозала выделено по 5 миллионов рублей.