В Саратовской области появится ещё девять модернизированных кинозалов
На официальном сайте Фонда кино опубликованы результаты шестого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.
В соответствии с приказом № 76 от 7 июня 2019 года Саратовская область получит еще 9 модернизированных кинозалов. Восемь из них находятся в структуре муниципальных учреждений: 7 учреждений культуры (Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Питерский, Турковский, Федоровский районы и ЗАТО Шиханы) и 1 учреждение образования (Духовницкий район).
Еще один кинозал в г. Балаково будет работать как коммерческая организация.
Таким образом, Саратовская область вошла в «тройку» регионов - лидеров по количеству одобренных Фондом кино заявок (у Республики Башкортостан – 10 кинозалов, у Бурятии - 9).
На модернизацию каждого кинозала выделено по 5 миллионов рублей.