В Саратове завершился чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

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В этом году «Абилимпикс» вошел в число чемпионатных движений в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Чемпионат призван помочь гражданам с инвалидностью в профориентации, мотивации, социализации и трудоустройству.В этом году участники выступали в 3 категориях – школьники, студенты и специалисты. Категория «Специалисты» проходила впервые, она объединила людей старшего возраста.Более 70 конкурсантов соревновались за звание лучших по 10 компетенциям. Студенты проверили свои профессиональные умения по компетенциям «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Портной», «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Флористика» и «Сухое строительство и штукатурные работы», а специалисты – по компетенции «Массажист». Сегодня свои силы опробовали школьники в компетенциях «Швея» и «Столярное дело».Сегодня на торжественном закрытии чемпионата стали известны имена победителей. В категории «Студенты» ими стали: в компетенции «Администрирование баз данных» Павел Одиноков (Саратовский лицей электроники и машиностроения); в компетенции «Портной» Дамир Турлин (Саратовский политехнический колледж); в компетенции «Флористика» Кристина Шершнева (Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ); в компетенции «Кондитерское дело» Павел Низамиев (Энгельсский политехникум); в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Андрей Фокин (Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ); в компетенции «Обработка текста» Виктория Моисеева (Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум г. Балаково); в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» Андрей Маслаков (Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум г. Балаково).В категории «Специалисты» победителем компетенции «Массажист» стал Валерий Ягодзинский (специалист по массажу).Среди школьников победителями стали в компетенции «Столярное дело» Кирилл Тепляков (Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова), в компетенции «Швея» – Алия Нечаева (Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова).