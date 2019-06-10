В городе пройдет цикл летних экскурсий "Саратовская фототропа"

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Все экскурсии проводятся в будние дни, но начинаются в 18.00 - так что для работающих саратовцев есть все возможности попасть на них, - уточняют организаторы.Чтобы сделать экскурсии доступными для широкого круга саратовцев, на них установлены минимальные расценки - от 200 руб. (при предварительном бронировании). А пенсионерам предоставляется скидка 50%.Записаться на экскурсии можно по ссылкам или по телефонам +79172072025, +79626211071.Июнь18.06 Готика в Саратове. Гид Максим Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820035Шпили и пинакли, окна-розы и островерхие крыши - где можно это найти? В Нюрнберге, Оксфорде, Лионе? Оказывается, и в Саратове тоже. За полтора часа мы узнаем, как проникали готические мотивы в саратовскую архитектуру и какие истории могут рассказать шпили и арки.26.06 Университетский Саратов I. Гид Евгений Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820031Вы узнаете, зачем сто с лишним лет назад профессора из Казани, Москвы и Питера с радостью ехали «в деревню, в глушь, в Саратов», почему университет начался именно с медицинского факультета, как особняк Нессельроде стал Домом ученых, кто закладывал основы гуманитарного образования в Саратове.Июль02.07 Код да Винчи в Саратове. Гид Максим Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820030Знаете ли вы, что уличное пространство Саратова насыщено мощными символами? И часть их несет в себе энергетику древних культов и религий, верований и ритуалов. Мы часто проходим мимо этих изображений, как мимо дремлющего на на улице кота. Но стоит нам остановиться и зафиксировать свой взгляд - как перед нами оживают древние мистерии и обычный дом предстает вдруг штаб-квартирой таинственного ордена.04.07 Университетский Саратов II. Гид Евгений Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820027Экскурсия по университетскому кампусу, во время которой мы продолжим разговор об истории и мифологии университетского Саратова.09.07 Мини-экскурсия "5 жемчужин Саратовского модерна" (Льготная стоимость! 100 руб. при предоплате, 200 руб. на месте). Гид Максим Музалевский.Запись на участие https://vk.com/topic-183245079_39821345Прекрасная возможность обратить внимание на волнующий мир саратовского модерна тем, кто еще не участвовал в таких экскурсиях. За один час мы обсудим пять шедевров саратовской архитектуры, символизирующих разные грани модерна - а также поговорим о людях, которые жили в этих домах.10.07 Масонский Саратов. Гид Юрий Чернышов.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820018Как история одной усадьба связала в единый сюжет множество обычных и невероятных событий - открытие в Саратове масонской ложи, создание одного из шедевров саратовской живописи, переселение заволжских крестьян в Израиль и еще ряд не менее загадочных историй вы услышите на нашей экскурсии.17.07 Архитектура модерна. Гид Максим Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820015В этой экскурсии мы не просто будем любоваться декором фасадов саратовского модерна. Мы не ограничимся тем, что найдем в саратовских зданиях ключевые черты стиля начала XX века. Мы поговорим о том, как модерн стал выражением нового стиля жизни – и о том, насколько этот стиль созвучен нам сегодняшним.24.07 Семь стилей Саратова. Гид Ольга Колева.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820013Задумывались ли вы о том, что архитектура - это язык, на котором здание разговаривает с нами? И если знать этот язык, то можно многое узнать о домах и об эпохах, в которые они создавались. На экскурсии мы поговорим о разных архитектурных стилях, которые создавали облик нашего города на протяжении трех веков.31.07 Немецкий Саратов. Гид Максим Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820011Почему немецкий? Да, немцы жили вокруг Саратова в своих селах, но был ли немецким городом Саратов? Или он был скорее космополитичным имперским центром, свой вклад в развитие которого вносили разные этносы? Поговорим об этом – и посмотрим места, связанные с жизнью саратовских немцев: богатые особняки, скромные мастерские и почти исчезнувшие (но чудом частично сохранившиеся) храмы.Август07.08 Театральный-киношный Саратов. Гид Евгений Музалевский.Олег Табаков, Олег Янковский, Евгений Миронов - все мы знаем, что их имена связаны с Саратовом. А кто еще из звезд советского экрана и сцены считал Саратов важным для себя городом? Узнаем об этом на экскурсии Евгения Музалевского.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_3982000714.08 Архитектура Петра Зыбина. Гид Юрий Чернышов.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39820006По проектам Зыбина в Саратове построены они из самых ярких зданий, формирующих облик города. На экскурсии мы узнаем, как сложилась судьба архитектора, как менялся его стиль, отражая внутреннюю эволюцию и изменения жизни в стране, насладимся ансамблями и деталями зыбинских строений.21.08 Шедевры Семена Каллистратова. Гид Евгений Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39819987Семен Каллистратов в 1911-1922 гг. работал городским архитектором в г. Саратове. По его проекту произведена реконструкция здания Саратовской консерватории, построена гостиница "Астория" (сейчас гостиница "Волга"). На экскурсии мы поговорим о судьбе архитектора и его самых значимых проектах.28.08. "Вездесущий" Юрий Терликов. Гид Евгений Музалевский.Запись на участие: https://vk.com/topic-183245079_39819985Старинное трамвайное депо и Казначейская палата (временное пристанище Михаила Булгакова!), аптека Фридолина и дом Эрта с первым саратовским граффити, мавританский особняк Тилло и помпезный Дворянский банк - эти здания известны всем саратовцам, интересующимся историей своего города. Но что за человек был Юрий Терликов, построивший все эти сооружения?