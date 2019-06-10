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В Саратовской области состоялся праздник "Сабантуй-2019"

Новости


В минувшую субботу в селе Усть-Курдюм Саратовского района состоялся 29-ый «Сабантуй». В этом году саратовский праздник был посвящен столетию республик Татарстан и Башкортостан, делегации этих республик присутствовали на празднике.

Праздник Сабантуй связан с окончанием весенне-полевых работ и отмечается татарами, башкирами, чувашами.

Заместитель председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников, выступая на торжестве, отметил, что саратовские аграрии подошли с большими достижениями к празднику, яровыми засеяно более 2,6 млн га. Он поблагодарил тружеников сельского хозяйства за вклад в экономику региона и напомнил, что в нашей области самый большой проект по развитию орошения. Алексей Стрельников приветствовал гостей из республик и поблагодарил их за внимание к празднику на Волге. Он передал участникам празднования слова приветствия от Губернатора Валерия Радаева с пожеланием успехов и выразил пожелание, что «Сабантуй-2019» станет важной вехой для дальнейшего развития межрегиональных связей.

Для зрителей была подготовлена ркая концертная программа с национальным колоритом. На сцене вместе с саратовскими коллективами выступили исполнители из Башкортостана. В национальной башкирской юрте можно было познакомиться с бытом, традициями кочевых тюркских народов. Районы Саратовской области на презентационной площадке представили свои достижения. На спортивной площадке под ярким солнцем развернулись соревнования по борьбе на поясах (куреш), армрестлингу. Для детей были устроены игры и развлечения. На празднике всегда многолюдно, порядка 15 тысяч человек собралось 8 июня на «Сабантуй», - сообщает пресс-служба регионального правительства.