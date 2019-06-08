В Саратове и Балакове временно отключат цифровой телерадиосигнал
На следующей неделе в Саратове и Балакове, а также близлежащих населенных пунктах в связи с плановыми профилактическими работами возможны кратковременные отключения цифрового телерадиосигнала.
Так, в Балакове 10 и 11 июня с 9:00 до 17:00 отключение телерадиовещания произойдет из-за проведения работ по монтажу системы резервирования передающего оборудования. В Саратове работы будут вестись 13 и 14 июня в тот же промежуток времени.
Плановую профилактику проведут специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ».