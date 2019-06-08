Дом работников искусств принял участие в литературном празднике к 200-летию А. С. Пушкина
6 июня Дом работников искусств принял участие в литературном Соборе, посвященном 220–летию со дня рождения А.С. Пушкина и организованном Областной универсальной научной библиотекой.
В торжественном мероприятии в парке «Липки» у памятника А.С. Пушкина выступили коллективы Дома работников искусств: Театр современного танца «Апрель», Хореографический коллектив «Карамель» и солистка Вокально-эстрадного ансамбля «Сюрприз» Юлия Романова.