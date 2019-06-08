8 июня 2019 СУББОТА
Новости
17:01 | 07 июня
В Саратове и Балакове временно отключат цифровой телерадиосигнал
16:00 | 07 июня
Дом работников искусств принял участие в литературном празднике к 200-летию А. С. Пушкина
15:09 | 07 июня
В Саратове продолжается ремонт дорог
14:11 | 07 июня
Саратовская область - в топ-5 лучших для гастропутешествий в июньские выходные
13:18 | 07 июня
Сегодня в Саратовской области начинается реализация проездных на июль
12:18 | 07 июня
Сотрудники ГИМС проверили саратовский пляж
11:22 | 07 июня
Временно приостановлено движение троллейбуса № 2
10:35 | 07 июня
Горел холл администрации Саратовского района
09:48 | 07 июня
Сотрудники «Транспортного управления» проверили работу двух маршрутов общественного транспорта
09:30 | 07 июня
На ПМЭФ 2019 аналитик Игорь Сюч заявил об увлечении мира «русским духом»
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В Саратове продолжается ремонт дорог

Новости


На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках проекта запланирован ремонт более 90 участков саратовских улиц. В настоящее время в разной стадии работ находится 19 дорог.

Сегодня, 7 июня, в дневное время будут проведены подготовительные работы на ул. Елшанская. Снимать деформированное покрытие будут на проспекте 50 лет Октября. Организована укладка нового асфальта на ул. 2-я Садовая.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.