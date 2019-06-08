В Саратове продолжается ремонт дорог
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В рамках проекта запланирован ремонт более 90 участков саратовских улиц. В настоящее время в разной стадии работ находится 19 дорог.
Сегодня, 7 июня, в дневное время будут проведены подготовительные работы на ул. Елшанская. Снимать деформированное покрытие будут на проспекте 50 лет Октября. Организована укладка нового асфальта на ул. 2-я Садовая.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращает внимание на возможность изменения графика работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.