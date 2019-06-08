Сегодня в Саратовской области начинается реализация проездных на июль
Министерство социального развития области напоминает, что с 7 июня в регионе начинается реализация единых социальных проездных билетов на июль.
Проездные документы льготники могут приобретать в пунктах реализации. Подробная информацию о расположении пунктов продажи билетов и изменении их адресов можно уточнить на сайте министерства социального развития области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: 8(8452)65-39-22.