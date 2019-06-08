Сотрудники ГИМС проверили саратовский пляж
Вчера инспекторы ГИМС проверяли техническое состояние Саратовского городского пляжа.
В ходе проверки были выявлены нарушения, которые необходимо будет устранить для принятия пляжа к летнему купальному сезону.
По словам начальника Центра ГИМС Романа Сулейманова, техническое освидетельствование пляжей является непременным условием приемки перед началом купального сезона. График проведения технического освидетельствования пляжей разработан Главным управлением МЧС России по Саратовской области и согласован с органами местного самоуправления.
В настоящий момент на территории Саратовской области планируется к открытию 109 пляжей. Работа по приемке продолжается в соответствии с графиком.
Сотрудники ГИМС в очередной раз напоминают жителям Саратовской области о том, что купаться и отдыхать следует в специально оборудованных для этого местах!