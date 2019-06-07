7 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
12:18 | 07 июня
Сотрудники ГИМС проверили саратовский пляж
11:22 | 07 июня
Временно приостановлено движение троллейбуса № 2
10:35 | 07 июня
Горел холл администрации Саратовского района
09:48 | 07 июня
Сотрудники «Транспортного управления» проверили работу двух маршрутов общественного транспорта
09:30 | 07 июня
На ПМЭФ 2019 аналитик Игорь Сюч заявил об увлечении мира «русским духом»
18:11 | 06 июня
В филармонии им.А.Шнитке состоится праздник в честь Дня социального работника
17:03 | 06 июня
Михаил Федоров вновь возвращается к «Грязному Журналу», отправляясь в евротур
16:40 | 06 июня
Задержан подозреваемый в убийстве семьи пенсионеров в Петровском районе
15:49 | 06 июня
Академопера едет с «Большими гастролями» в Волгоград
15:25 | 06 июня
Саратов готовится к празднованию Дня России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Горел холл администрации Саратовского района

Новости
Горел холл администрации Саратовского района

В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров.

6 июня в 15.29 на пульт «01» Балашова поступил сигнал о пожаре в квартире на 2 этаже 5-этажного дома на ул.Фестивальной. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В десять вечера в Ртищево произошло возгорание в частном деревянном доме в с. Крутец Ртищевского района. Огонь уничтожил дом полностью. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Сегодня в четыре утра в Саратове начался пожар на 1 этаже 5-этажного дома на улице Тракторной в Кировском районе (возгорание произошло в холле администрации Саратовского района, в помещении охраны). Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина пожара в настоящее время выясняется экспертами испытательной пожарной лаборатории. В результате пожара пострадала женщина (сторож), пыталась самостоятельно потушить возгорание, получила ожоги рук, от госпитализации отказалась. На тушение выезжали 5 единиц техники, 19 человек личного состава.