Горел холл администрации Саратовского района
В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров.
6 июня в 15.29 на пульт «01» Балашова поступил сигнал о пожаре в квартире на 2 этаже 5-этажного дома на ул.Фестивальной. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В десять вечера в Ртищево произошло возгорание в частном деревянном доме в с. Крутец Ртищевского района. Огонь уничтожил дом полностью. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Сегодня в четыре утра в Саратове начался пожар на 1 этаже 5-этажного дома на улице Тракторной в Кировском районе (возгорание произошло в холле администрации Саратовского района, в помещении охраны). Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина пожара в настоящее время выясняется экспертами испытательной пожарной лаборатории. В результате пожара пострадала женщина (сторож), пыталась самостоятельно потушить возгорание, получила ожоги рук, от госпитализации отказалась. На тушение выезжали 5 единиц техники, 19 человек личного состава.