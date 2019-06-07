Временно приостановлено движение троллейбуса № 2
Сегодня, 7 июня, по сообщению МУПП «Саратовгорэлектротранс» трамваи и троллейбусы вышли на линии в полном объеме.
На трамвайных маршрутах № 3, 9 в утренние часы могли наблюдаться задержки в движении, связанные с остановками для устранения технических неисправностей. Движение составов было восстановлено в кратчайший срок.
В связи с ДТП с участием автомобилей, преграждающим путь общественному транспорту, трамвай № 11 и троллейбусы № 4, 15 были вынуждены временно приостановить следование. На данный момент проезд освобожден, трамвайные и троллейбусные составы продолжают следование по маршруту.
Напомним, в связи с проведением работ ПАО «Т Плюс» приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. По данным ресурсоснабжающей организации, ограничение будет снято до 20.00 часов сегодняшнего дня.
Как докладывает МКУ «Транспортное управление», сегодня был осуществлен плановый выпуск автобусов. Жалоб от жителей города по поводу задержек в движении общественного транспорта на горячую линию не поступало.