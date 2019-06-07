7 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
12:18 | 07 июня
Сотрудники ГИМС проверили саратовский пляж
11:22 | 07 июня
Временно приостановлено движение троллейбуса № 2
10:35 | 07 июня
Горел холл администрации Саратовского района
09:48 | 07 июня
Сотрудники «Транспортного управления» проверили работу двух маршрутов общественного транспорта
09:30 | 07 июня
На ПМЭФ 2019 аналитик Игорь Сюч заявил об увлечении мира «русским духом»
18:11 | 06 июня
В филармонии им.А.Шнитке состоится праздник в честь Дня социального работника
17:03 | 06 июня
Михаил Федоров вновь возвращается к «Грязному Журналу», отправляясь в евротур
16:40 | 06 июня
Задержан подозреваемый в убийстве семьи пенсионеров в Петровском районе
15:49 | 06 июня
Академопера едет с «Большими гастролями» в Волгоград
15:25 | 06 июня
Саратов готовится к празднованию Дня России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Временно приостановлено движение троллейбуса № 2

Новости


Сегодня, 7 июня, по сообщению МУПП «Саратовгорэлектротранс» трамваи и троллейбусы вышли на линии в полном объеме.

На трамвайных маршрутах № 3, 9 в утренние часы могли наблюдаться задержки в движении, связанные с остановками для устранения технических неисправностей. Движение составов было восстановлено в кратчайший срок.

В связи с ДТП с участием автомобилей, преграждающим путь общественному транспорту, трамвай № 11 и троллейбусы № 4, 15 были вынуждены временно приостановить следование. На данный момент проезд освобожден, трамвайные и троллейбусные составы продолжают следование по маршруту.

Напомним, в связи с проведением работ ПАО «Т Плюс» приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. По данным ресурсоснабжающей организации, ограничение будет снято до 20.00 часов сегодняшнего дня.

Как докладывает МКУ «Транспортное управление», сегодня был осуществлен плановый выпуск автобусов. Жалоб от жителей города по поводу задержек в движении общественного транспорта на горячую линию не поступало.