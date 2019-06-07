7 июня 2019 ПЯТНИЦА
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Сотрудники «Транспортного управления» проверили работу двух маршрутов общественного транспорта

Новости


Вчера специалисты контрольно-ревизионного отдела МКУ «Транспортное управление» провели проверку автобусов 21 маршрута «Ул. Б. Садовая – пос. Новый Порт».

Всего было осмотрено 10 автобусов малой вместимости.

Общий вид салонов было удовлетворительным, в 2 транспортных средствах были замечания по ненадлежащему состоянию обивки сидений.

Также были проверены 30 автобусов большой вместимости маршрута 2Д «Саратоворгсинтез – пос. Юбилейный». В 4 транспортных средствах нарекания вызвал мусор на полу и за сиденьями, в 3 автобусах – неудовлетворительное состояние обивки.
По выявленным нарушениям было подготовлено требование об их устранении в адрес перевозчика.