На ПМЭФ 2019 аналитик Игорь Сюч заявил об увлечении мира «русским духом»
В последние годы Россия всё более и более привлекает внимание мировой общественности. Тренд аналитик Игорь Сюч на ПМЭФ 2019 заявил: мир увлёкся «русским духом».
С этим утверждением пытались спорить чиновники на сессии "Создавая будущее вместе". Футуролог Игорь Сюч уверен в актуальности и значимости "русской темы". Мнения экспертов относительно ситуации на текущий момент сильно разнились. Попробуем разобраться как на самом деле.
В статье «Мода будущего: Хохлома и дополненная реальность» опубликованы результаты опроса, которые свидетельствуют о желании иностранцев покупать всё, что сделано в России. В моду вошла одежда, на которой красуются русские слоганы.
Западных поклонников моды и стиля очаровали «дворовые» коллекции российских дизайнеров. Тенденция со временем увеличивается. Журналы модной индустрии пестрят фотографиями спортивной и повседневной одежды с надписями на кириллице.
Процесс затронул не только моду. Ещё в 2016 году хорватская радиостанция основала общество по продвижению русского языка и культуры. В первые же сутки подключилось больше 600 человек. С каждым годом желающих присоединиться к обществу становится всё больше.
Два года назад, на YouTube появился канал «Реакция от иностранцев». На видео люди со всего света оценивают российских знаменитостей, нашу музыку, еду. Формат набирает популярность.
Иностранцы интересуются всем: нашими политиками, миллиардерами, спортсменами и певцами. И конечно, иностранные мужчины без ума от русских женщин. Знаменитый актёр Антонио Бандерас назвал их «волшебными». Фредерик Бегбедер заявил: «Женщины всех национальностей ненавидят их», признав неоспоримое превосходство красоты россиянок.