На ПМЭФ 2019 аналитик Игорь Сюч заявил об увлечении мира «русским духом»

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С этим утверждением пытались спорить чиновники на сессии "Создавая будущее вместе". Футуролог Игорь Сюч уверен в актуальности и значимости "русской темы". Мнения экспертов относительно ситуации на текущий момент сильно разнились. Попробуем разобраться как на самом деле.В статье «Мода будущего: Хохлома и дополненная реальность» опубликованы результаты опроса, которые свидетельствуют о желании иностранцев покупать всё, что сделано в России. В моду вошла одежда, на которой красуются русские слоганы.Западных поклонников моды и стиля очаровали «дворовые» коллекции российских дизайнеров. Тенденция со временем увеличивается. Журналы модной индустрии пестрят фотографиями спортивной и повседневной одежды с надписями на кириллице.Процесс затронул не только моду. Ещё в 2016 году хорватская радиостанция основала общество по продвижению русского языка и культуры. В первые же сутки подключилось больше 600 человек. С каждым годом желающих присоединиться к обществу становится всё больше.Два года назад, на YouTube появился канал «Реакция от иностранцев». На видео люди со всего света оценивают российских знаменитостей, нашу музыку, еду. Формат набирает популярность.Иностранцы интересуются всем: нашими политиками, миллиардерами, спортсменами и певцами. И конечно, иностранные мужчины без ума от русских женщин. Знаменитый актёр Антонио Бандерас назвал их «волшебными». Фредерик Бегбедер заявил: «Женщины всех национальностей ненавидят их», признав неоспоримое превосходство красоты россиянок.