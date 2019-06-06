6 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
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В филармонии им.А.Шнитке состоится праздник в честь Дня социального работника

Новости


7 июня в 14.00 в филармонии им.А.Шнитке состоится областное мероприятие, посвященное Дню социального работника.

Мероприятие соберет более 650 социальных работников из всех районов области.

В программе праздника: подведение итогов и награждение победителей областного конкурса «Лучший социальный работник», вручение сотрудникам социозащитных учреждений почетных грамот, дипломов, памятных призов, концерт творческих коллективов области.

Кроме того, в ходе праздника состоится вручение учреждениям социального обслуживания области автомобилей «Газель». Автомобили предназначены для модернизации востребованной населением службы «Мобильных бригад» и приобретены в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».