Михаил Федоров вновь возвращается к «Грязному Журналу», отправляясь в евротур
Стало известно о том, что Михаил Федоров – основатель рок-группы «Рваные Раны» и ее фронтмен – планирует зарубежный тур для поддержки проекта «Грязный Журнал».
В рамках тура исполнитель будет сосредоточен на европейских городах и странах. Он начнет путешествие в Венгрии (Будапешта), после чего посетит Австрию (Вену), Чехию (побывает в Праге) и завершит тур столицей Германии – Берлином.
Грязный Журнал – это видеопроект, который начал свою работу четыре года назад. Он просуществовал более двух лет и был временно заморожен авторами. Выпуски выходили довольно регулярно, на момент заморозки проекта их было около 30. Самыми просматриваемыми и популярными стали интервью с известными исполнителями – к примеру, с Женей Мильковским. В целом проект пользовался популярностью у зрителей.
Теперь же автор решил реанимировать Грязных Журнал, и выпускать новые ролики на разные темы. По предварительной информации для начала внимание будет сконцентрировано на разных городах Российской Федерации. Будут внесены значительные изменения и в создание таких видео. Теперь в роли ведущего будет выступать сам Михаил, а не прошлая ведущая роликов – Ольга.
Если обратиться к истории проекта, можно заметить широкое разнообразие тем, которые освещались авторами роликов. Они рассказывали о известных личностях (преимущественно уделяя внимание видеоблогерам, к примеру, Максу +100500, Саше Спилберг и другим).
Также создатели радовали интересными интервью – вышли видео с хозяином леса. Позже авторы стали ориентироваться на совершенно разноплановые проекты. К примеру, проводили секретную съемку в планетарии Москвы, раскрывали загадки галактики, вели съемку с интересных концертов.
Тур по Европе даст Михаилу Федорову возможность расширить аудиторию проекта, который будет начат фактически заново. Сегодня на канале журнала чуть менее ста тысяч подписчиков, которые, по всей видимости, сохранились со времен серьезной и регулярной активности авторов. Поездка будет хорошей возможность получить большое количество материалов для новых роликов, рассказать о проекте большому количеству людей и вывести его на совершенно новый уровень.