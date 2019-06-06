Задержан подозреваемый в убийстве семьи пенсионеров в Петровском районе

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Напомним, что 28 мая в частном доме в поселке Студеный Петровского района соседями были обнаружены тела 70-летнего мужчины и его 68-летнейсупруги с признаками насильственной смерти. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от сдавления шеи. Женщина скончалась в результате тупой сочетанной травмы тела.По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сегодня следственное управление региона сообщило об установлении личности мужчины, который может быть причастен к совершению данного преступления. Им оказался 36–летний житель Воронежской области, не имеющий постоянного места жительства, в течение года проживавший в Саратовской области и подрабатывавший в различных фермерских хозяйствах.По версии следствия, 26 мая подозреваемый постучал в дверь дома, где проживала пожилая супружеская пара, и попросил дать ему еды. 70-летний хозяин домовладения отказал гостю. Это вызвало у мужчины приступ гнева. Толкнув старика, он повалил его на пол, затащил в комнату и сомкнув на его шее руки, удерживал до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого злоумышленник проследовал на кухню. В этот момент проснулась 68-летняя женщина и, увидев мужа лежащим на полу, стала кричать. В ответ на это 36-летний мужчина нанес ей множественные удары кулаком по голове и телу, после чего покинул место преступления.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Вместе с тем в следственном управлении отмечают, что Довод о причастности задержанного к другим убийствам, совершенным на территории Саратовской области, в настоящее время доказательственного подтверждения не имеет.