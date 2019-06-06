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Первая премия Asia Pacific Property Awards присуждена БЦ «Москва» Елены Батуриной

Новости
Первая премия Asia Pacific Property Awards присуждена БЦ «Москва» Елены Батуриной
Александр Резчиков, управляющий директор


Построенный в столице республики Казахстан Нур-Султане (Астана) структурами российской предпринимательницы Елены Батуриной бизнес-центр «Москва» получил первую премию Asia Pacific Property Awards. Жюри престижного международного конкурса поставило проекту высшие оценки, присудило титул Best Office Development Kazakhstan и номинировало на звание лучшего объекта в сфере офисной недвижимости всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

БЦ «Москва» стал не только абсолютным лидером рынка офисной недвижимости Казахстана, но вошел вместе с австралийским и вьетнамским проектами в тройку ведущих Азиатско-Тихоокеанского региона. В декабре этого года бизнес-центр станет участником финала международной премии International Property Awards, который состоится в Лондоне. Asia Pacific Property Awards – азиатско-тихоокеанская секция независимой премии в области недвижимости и девелопмента. Всего секций шесть – это Азия, Америка, Африка, Европа, Великобритания, Дальний Восток. Премия проводится с 1993 года, награды вручаются наиболее успешным проектам, специалистам и компаниям, добившимся высоких достижений. Оценку проектам, выдвинутым на конкурс, дает независимое жюри, в состав которого включены более 80 признанных во всем мире высокопрофессиональных экспертов.

Престижная награда подтверждает инвестиционную привлекательность бизнес-центра «Москва» и является огромной заслугой согласованной работы команды проекта, арендаторов и партнеров, сумевших не только добиться признания на международном уровне, но и создать экономически привлекательный бизнес. Об этом рассказал Александр Резчиков, управляющий директор, представляющий интересы Елены Батуриной.