6 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:11 | 06 июня
В филармонии им.А.Шнитке состоится праздник в честь Дня социального работника
17:03 | 06 июня
Михаил Федоров вновь возвращается к «Грязному Журналу», отправляясь в евротур
16:40 | 06 июня
Задержан подозреваемый в убийстве семьи пенсионеров в Петровском районе
15:49 | 06 июня
Академопера едет с «Большими гастролями» в Волгоград
15:25 | 06 июня
Саратов готовится к празднованию Дня России
14:48 | 06 июня
В Алгайском районе ликвидирован очаг бруцеллеза
13:38 | 06 июня
В Саратове прошел третий региональный этап фестиваля семейных и любительских театров «Сказка приходит в твой дом»
13:00 | 06 июня
Первая премия Asia Pacific Property Awards присуждена БЦ «Москва» Елены Батуриной
12:40 | 06 июня
Владимир Мальков станет участником международного турнира по бадминтону в Азербайджане
11:51 | 06 июня
Саратовские школьники участвуют во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо – 2019» в Казани
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Академопера едет с «Большими гастролями» в Волгоград

Новости
Академопера едет с «Большими гастролями» в Волгоград

7 и 8 июня в рамках фестиваля «Оперный Альянс» (с 31 мая по 21 июня) Саратовский академический театр оперы и балета с тремя спектаклями выступит в Волгограде на сцене театра «Царицынская опера».

Гастроли Саратовского театра оперы и балета в Волгограде состоятся при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности на базе Межрегиональной программы «Большие гастроли», в которой театр участвует впервые. Труппа Саратовского театра оперы и балета, более 150 человек, приедет в Волгоград с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом трех спектаклей, предназначенных как для взрослой, так и детской аудитории.

Одну из самых известных опер В. Моцарта «Дон Жуан» волгоградский зритель увидит 7 июня в 18.30. Премьера этого сезона «Чиполлино» балет К. Хачатуряна для детей и взрослых с веселым сюжетом и яркой хореографией пройдет 8 июня в 11.00 и тем же вечером в 18.00 балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» погрузит зрителей во времена шекспировской страсти.