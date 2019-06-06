Академопера едет с «Большими гастролями» в Волгоград

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Гастроли Саратовского театра оперы и балета в Волгограде состоятся при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности на базе Межрегиональной программы «Большие гастроли», в которой театр участвует впервые. Труппа Саратовского театра оперы и балета, более 150 человек, приедет в Волгоград с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом трех спектаклей, предназначенных как для взрослой, так и детской аудитории.Одну из самых известных опер В. Моцарта «Дон Жуан» волгоградский зритель увидит 7 июня в 18.30. Премьера этого сезона «Чиполлино» балет К. Хачатуряна для детей и взрослых с веселым сюжетом и яркой хореографией пройдет 8 июня в 11.00 и тем же вечером в 18.00 балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» погрузит зрителей во времена шекспировской страсти.