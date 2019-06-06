Саратов готовится к празднованию Дня России

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12 июня - День России.В Саратове пройдет ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных этому празднику.С 16.00 на улице Волжская будет организована насыщенная молодежная программа. На площадке у ретро – трамвая «Семен» жителей и гостей города ждет хит парад «Танцуют все!» с участием исполнителей спортивных бальных танцев, хип-хопа, брейк-данса, стрит-джаза, фристайла и др.Будет развернута выставка декоративно–прикладного творчества от АНО «Палата ремесел Саратовской области».В 18.00 на площадке у Саратовской государственной Консерватории им. Л.В. Собинова начнется праздничный концерт «Мы единое целое!». В программе концерта прозвучат музыкальные произведения, будут представлены танцевальные композиции патриотической направленности в исполнении творческих коллективов города.Городской центр им. П.А. Столыпина также в этот день организует серию экскурсий по Саратову, приуроченных ко Дню России. На этот раз жители города смогут узнать об истории саратовской медицины, улицы Радищева и удивительных городских легендах. Экскурсоводами на мероприятиях выступят представители сообщества «Пешка».Старт от площади им. Н.Г. Чернышевского. В программу войдут три экскурсии:11.00 – «Здравоохранение Саратовской губернии. Начало» – экскурсовод Татьяна Феоктистова. Маршрут расскажет о развитии первого медицинского учреждения в городе, истории детской клинической больницы и роли других архитектурных сооружений в становлении здравоохранения в области (начало – территория ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», завершение – у здания Саратовского областного медицинского колледжа (ул. Чернышевского, 151).Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.14.00 – «Родионовский взвоз» – экскурсовод Павел Баркетов. Он расскажет о прошлом и настоящем улицы Радищева, а также раскроет факты о городской истории (начало – у здания Саратовского областного базового медицинского колледжа по адресу: ул. Чернышевского, 151, завершение – сад «Липки»). Продолжительность экскурсии: около 2-х часов.17.00 – «Легенд так много городских» – экскурсовод Сергей Коробкин. Экскурсия позволит саратовцам посмотреть на историю многих известных зданий и парков совершенно с другой стороны и откроет участникам мероприятия новые тайны и легенды о Саратове (начало – у художественного музея им. А.Н. Радищева, завершение – у дома Яхимовича (ул. Советская, 5).Продолжительность экскурсии: около 2-х часов.Во всех районах города будут организованы концертные и развлекательные программы.Будут задействованы площадки в Сквере «Дружбы народов», сквере им. Ю.А. Гагарина, в сквере «Рубин», Детском парке, Городском парке, саду «Липки», на бульваре Героев Отечества.Сообщает пресс-служба саратовской мэрии.