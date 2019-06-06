В Саратове прошел третий региональный этап фестиваля семейных и любительских театров «Сказка приходит в твой дом»
В Саратове в рамках проекта Национальной родительской ассоциации (НРА) «Школа семейного театра» прошёл третий региональный этап фестиваля семейных и любительских театров «Сказка приходит в твой дом». Фестиваль в этом году посвящён юбилею А.С. Пушкина и году Театра в России.
В жюри фестиваля вошли артист Саратовского театра кукол «Теремок» Антон Черепанов и режиссёр Владимир Шибаров, завотделом библиотеки им. Пушкина Анна Морковина. По общему мнению членов жюри, спектакли получились яркими и самобытными, семьи своими руками изготовили декорации, костюмы, даже составляли свой авторский сценарий.
На выставке были представлены творческие работы семейных театральных коллективов, путеводители по саратовским театрам, памятки с правилами поведения в театре, программки собственных спектаклей.
Гран при фестиваля получила семейная театральная студия «Арист» (энгельсская школа № 18) со спектаклем «У лукоморья дуб...». Антон Кузнецов и Мадина Абасова из этого же коллектива были признаны лучшими режиссёром и актрисой конкурса. Победителями в номинациях стали семейная студия «Лика» медико-биологического лицея, театр юного артиста и их родителей «Пигасус» из энгельсской гимназии № 8, семейная театральная студия саратовской гимназии № 31.